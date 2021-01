Pomeriggio Cinque lutto terribile, Barbara D’Urso devastata: “E’ morta…”

Barbara D’Urso in lacrime a Pomeriggio Cinque per un terribile lutto. La confessione choc in diretta a tutti i telespettatori.

I telespettatori italiani e i fan di Barbara D’Urso sono sempre abituati a vederla in forma e invincibile, sempre pronta davanti alle telecamere di Canale 5 a far passare pomeriggi e sere in compagnia a tutto il suo pubblico. Ma anche i più duri hanno dei momenti di fragilità. Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Barbara ha parlato proprio con il cuore in mano a tutti i telespettatori e gli ospiti in studio. Una confessione drammatica che ha commosso i presenti.

Barbara D’Urso in lacrime, la confessione

Si è aperta al pubblico e ha mostrato un lato più fragile, Barbara D’Urso durante la diretta di Pomeriggio Cinque, dando uno sguardo su un momento doloroso e tragico del suo passato che le ha lasciato ancora profonde ferite. Questo mentre parlava della storia di speranza di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti. Il cantante ha di recente annunciato che la figlia ha sconfitto una brutta malattia con cui conviveva da molto.

Teresa, infatti, aveva il linfoma di Hodgkin, un tipo di cancro molto pericoloso che ha messo a rischion la sua vita ma che finalmente è riuscita a sconfiggere. Barbara stava proprio parlando di questa storia con i telespettatori di Pomeriggio Cinque quando si è visibilmente commossa confessando che è un tipo di malattia che lei conosce molto bene. E’ il cancro che ha portato via sua mamma, quando era ancora troppo giovane.

La madre è morta giovane, più di 50 anni fa, e all’epoca le cure non erano sufficienti, per questo non è riuscita a sconfiggerlo, purtroppo. “Oggi ci sono le cure – ha spiegato la D’Urso commossa – ma 55 anni fa non era così. La mia mamma è morta molto giovane per questa malattia.”