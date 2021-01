Linfoma di Hodgkin, che cos’è il tumore che ha avuto la figlia di Jovanotti

Il linfoma di Hodgkin è la malattia contro la quale ha dovuto combattere la figlia di Jovanotti. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

La figlia del cantante ha solo 22 anni, ma dentro di sé ha trovato una forza incredibile per riuscire a prevalere sulla malattia.

Teresa Cherubini ha passato 7 mesi in cura ed ha dovuto sottoporsi a 6 cicli di chemioterapia. Adesso è guarita e ha voluto raccontare la sua storia. Scopriamo di più su questo linfoma.

Linfoma di Hodgkin: ecco di cosa si tratta

Questo linfoma è un tumore del sistema linfatico. Questo sistema ha il compito di difendere l’organismo dagli agenti esterni e dalle malattie, ma dato che il tessuto linfatico è presente in tutto l’organismo, il linfoma di Hodgkin può svilupparsi in diversi organi.

E’ un tumore relativamente raro che colpisce circa 4 persone ogni 100.000 abitanti, quindi lo 0,5% di tutti i casi di tumore diagnosticati. Sfortunatamente, secondo alcune ricerche, la sua incidenza sarebbe in aumento e sarebbe anche uno dei tumori più diffusi nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni.

Teresa Cherubini ha annunciato la guarigione con uno splendido post Instagram. “In questi ultimi mesi ho fatto 6 cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio“. Queste le sue parole, prese da un estratto del post in cui a giovane non vede l’ora di “ricominciare a vivere“.

Jovanotti ha espresso grandissima gioia per la guarigione della figlia. Su Facebook ha scritto: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca“. Sicuramente, questa guarigione ha fatto iniziare il 2021 nel migliore dei modi.