Margherita Buy compie 59 anni: amori, figli, vita e carriera

Una bellissima e bravissima attrice, tra le più amate del cinema italiano e non. Margherita Buy oggi compie ben 59 anni! Ecco tutto quello che sappiamo.

Buon compleanno a Margherita Buy! Un nome che tutti gli appassionati di cinema nel nostro paese conoscono e apprezzano, un’attrice versatile e raffinata, oggi compie ben 59 anni. Di recente è iniziata sulla Mediaset la mini serie che la vede protagonista nei panni di Rita Pasini, “Made in Italy“, in onda dal 13 gennaio 2021 su Canale 5, fiction che ha preso il posto nel palinsesto dei “Fratelli Caputo“. Ma ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice romana.

Margherita Buy, chi è e che film ha fatto

Margherita è nata a Roma, il 15 gennaio 1962 da mamma casalinga e papà dirigente di un’impresa locale. La sua passione per la recitazione è ciò che l’ha sempre mandata avanti nella vita e mentre era al liceo ha conosciuto il grande Andrea Camilleri, che insegnava all’Accademia di Arte Drammatica di Roma. Margherita è così stata ammessa all’accademia, dove ha incontrato Sergio Rubini, con cui è nata anche una storia d’amore oltre che professionale. I due si sono sposati nel 1991 e separati nel 1993.

La Buy ha fatto il suo debutto al cinema nel 1986 con “La seconda notte“, dopo diversi anni di esperienza in teatro, e ha vinto il Globo D’Oro come migliore attrice emergente. La carriera dell’attrice da quel momento è sempre stata in ascesa costellato di grandi successi e collaborazioni con maestri del cinema italiano. Nel 2011 ha vinto il premio alla carriera al Festival de Cine Italiano de Madrid.

E’ una delle attrici più premiate in Italia e tantissimi sono i film in cui l’abbiamo amata, da “Le fate ignoranti“, a “Saturno contro“, a “Happy Family e adesso anche nella nuova fiction Mediaset “Made in Italy“, in onda su Canale 5 a partire dal 13 gennaio.

Dopo la fine del matrimonio con Rubini, Margherita si è sposata con Alberto De Angelis, con cui ha avuto una figlia nel 2001, Caterina. I due si sono separati e al momento l’attrice è single.