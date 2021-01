Renato De Angelis è l’ex compagno di Margherita Buy e padre di sua figlia Caterina. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Renato De Angelis è stato il secondo grande amore di Margherita Buy, dopo Sergio Rubini. I due si sono conosciuti nel 1996 e sono rimasti insieme per 16 lunghi anni, fino al 2012. Dalla loro relazione è anche nata nel 2001 la loro prima e unica figlia, Caterina. Nel 2016 l’attrice ha poi dichiarato di non avere una relazione e a quanto pare ancora oggi è single, perché – a suo dire – non ha la capacità di farsi amare. Conosciamo Renato De Angelis più da vicino.

L’identikit di Renato De Angelis

Renato De Angelis è nato a Salerno 7 marzo 1952. Nel 1976 si è laureato in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con votazione 110 e lode, e ha poi conseguito ben tre specializzazioni: Chirurgia dell’Apparato Digerente (con lode) nel 1980, Urologia nel 1982 e Chirurgia Generale (con lode) nel 1990. Oggi è un affermato oncologo, primario dell’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma (Direttore U.O.C. Chirurgia Generale). Nel suo curriculum vanta anche importanti incarichi di insegnamento e un’intensa attività scientifica, con esperienze all’estero.

Renato De Angelis e Margherita Buy sono a quanto pare rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione, anche e soprattutto per il bene della figlia Caterina. Parlando di sé come madre, l’attrice ha confessato: “Ho sempre voluto essere molto presente e, se ho fatto rinunce professionali per stare di più con lei, non le ho vissute come tali”. Ha poi aggiunto di essere una madre un po’ troppo buona: “Ho provato a dare le regole, ma poi non riesco tanto a tenere il punto, sono troppo buona…”.

