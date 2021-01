By

Le autorità federali americane richiedono a Airbnb di fermare le prenotazioni di case, stanze e appartamenti a Washington nei giorni dell’insediamento del Presidente Joe Biden.

L’America è in fermento. La cerimonia di insediamento di Joe Biden è praticamente alle porte e dopo gli eventi di Capitol Hill, la paura di nuove proteste o manifestazioni è alta. Anche se il Presidente Biden ha spiegato di non aver né paura né problemi nel giurare all’aperto, le misure di sicurezza per garantire la sua incolumità sono elevate ed è stata interpellata anche Airbnb.

Per chi non lo sapesse Capitol Hill è la sede del Governo degli Stati Uniti che ospita il Campidoglio, il Senato, la Camera dei rappresentanti e la Corte Suprema. È proprio qui che è avvenuta l’invasione da parte dei sostenitori di Trump.

Stop alle prenotazioni su Airbnb a Washington

La piattaforma di prenotazione online di case e appartamenti è stata contattata, presumiamo, dai servizi di sicurezza americani e ha deciso di cancellare le prenotazioni a Washington nella settimana della cerimonia di insediamento del nuovo Presidente Americano Joe Biden. Oltre a questo Airbnb ha bloccato anche la possibilità di effettuare delle nuove prenotazioni e richieste di soggiorno in tutte le aree limitrofe.

L’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti avverrà mercoledì 20 gennaio 2021. A presentare uno speciale in televisione per commentare e seguire l’insediamento sarà l’attore Tom Hanks.

Perché non si può raggiungere la città?

Perché questa decisione? Come abbiamo spiegato all’inizio l’America ancora sta facendo i conti con lo scossone emotivo e politico subito dopo l’invasione in Campidoglio.

Ciò che si teme è che durante l’insediamento di Biden ci possano essere nuove proteste e manifestazioni. Tutte situazioni potenzialmente pericolose che potrebbe avere come “campo base” proprio uno degli appartamenti messi a disposizione da Airbnb.

Non si parla di collusione tra le due realtà, ma i rischi non si possono sottovalutare. Sono arrivate infatti proprio delle richieste da parte delle autorità federali che chiedono ai cittadini di non visitare la città nei prossimi giorni.