Capitol Hill: dove si trova, storia e perché è così importante

Capitol Hill: dove si trova, cosa rappresenta e perché è così importante questo edificio?

Abbiamo chiuso il 2020 con la speranza di iniziare un nuovo anno migliore. Ma nei primi giorni del 2021 una delle prime notizie importanti riguarda l’invasione di Capitol Hill da parte di alcuni facinorosi sostenitori di Donald Trump, ex Presidente USA. Un’irruzione che lancia la terribile immagine di una democrazia calpestata e che, soprattutto, ha causato anche la morte di alcune persone. Ma perché Capitol Hill è così importante? Perché è un simbolo così potente?

Cos’è Capitol Hill?

Al di là delle considerazioni sull’azione dei facinorosi e sugli incitamenti di Trump a tornare a casa, ma ribadendo “We love you” e sostenendo ancora brogli elettorali, cerchiamo di conoscere meglio Capitol Hill, un luogo che da oggi sarà importante e cruciale anche per tutti noi italiani!

Da chi è stato progettato

Oggi, quando nominiamo Capitol Hill, intendiamo il Congresso degli Stati Uniti d’America, ma in realtà è anche un quartiere storico di Washington al cui interno trovano sede moltissimi palazzi e istituzioni fondamentali per la politica e l’amministrazione americana.

Sulla collina che “domina” la zona, Pierre Charles l’Enfant architetto e urbanista, decise di collocare proprio il Campidoglio perché definiva la zona come un piedistallo in attesa di monumento. Attorno ad esso si trova la parte storica del quartiere, chiamata proprio Capitol Hill Historic District.

Gli altri edifici politici del quartiere

Tra gli edifici storici troviamo non solo il Campidoglio, ma anche il Senato, la Camera, la Corte Suprema, la Biblioteca del Congresso, il Washington Navy Yard e il Cimitero del Congresso.

Il quartiere, comunque, è assolutamente residenziale e pare che un terzo di tutti i membri del Congresso viva proprio qui, per via della vicinanza con tutti gli edifici governativi.

Tra gli altri luoghi culto non possiamo non nominare la famosissima Pennsylvania Avenue, la strada dedicata allo shopping, ma famosissima anche per essere la via di collegamento tra la Casa Bianca ed il Campidoglio.

Capitol Hill è la sede del Campidoglio

Insomma, ci è chiaro come questo quartiere sia una zona molto importante per la politica locale. Entrando nel vivo dell’importanza simbolica del Campidoglio, Capitol Hill appunto, sappiamo che è la sede del Parlamento federale e dei due rami del Congresso degli USA. All’interno, infatti, troviamo una cupola centrale che divide l’ala nord, sede del Senato, dall’ala sud con la Camera dei Rappresentanti. Proprio il Congresso degli Stati Uniti d’America detiene il potere legislativo e, nel momento dell’invasione da parte dei sostenitori di Trump, era riunito per confermare l’elezione del nuovo Presidente Joe Biden.

Ora è chiaro perché questa invasione ha assunto toni così importanti e cruciali. Sia per il momento in cui è avvenuta, sia per il significato del luogo! Intanto i profili social di Donald Trump sono stati bloccati e alcuni video e messaggi in cui incitava nuovamente ai brogli elettorali cancellati.