Storie Italiane, troupe aggredita da giovani senza mascherina VIDEO

By

Poche settimane fa un gruppo di ragazzi aveva assalito una inviata ed un cameraman di Storie Italiane. Non avevano la mascherina.

Una troupe di ‘Storie Italiane‘ ha subito una aggressione nelle scorse settimane. Ed a seguito di questo episodio, avvenuto pochi giorni prima di Natale, ci sono degli sviluppi. In quella circostanza l’inviata ed un cameraman del programma del mattino di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele stavano realizzando un servizio relativo agli assembramenti da parte soprattutto di giovani in zona Ponte Milvio, a Roma.

Leggi anche –> Il 19 dicembre troupe aggredita durante servizio sugli assembramenti

All’improvviso un gruppo di circa 7 ragazzi avevano circondato i dipendenti Rai aggredendoli e rompendo anche la telecamera. Ma il disco rigido contenuto all’interno non ha subito danni e le forze dell’ordine, una volta presa visione delle immagini registrate, è riuscita ad individuare e ad arrestare due dei responsabili. Nessuno dei facinorosi teneva la mascherina, come invece tutti sono tenuti a fare.

Leggi anche –> Imbarazzo in studio: Bobby Solo fa una gaffe sul vaccino

Storie Italiane, svelati i motivi del’aggressione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Storie Italiane (@storieitalianerai)

La stessa Eleonora Daniele ha fornito gli aggiornamenti di questa vicenda, mandando in onda anche alcune immagini di quanto avvenuto. “Abbiamo le immagini di questi scalmanati, conosciamo i loro volti ma per rispetto di chi sta portando avanti le immagini e del loro lavoro non le mostriamo”, ha affermato la conduttrice.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche–> Veronica Satti, figlia di Bobby Solo: “Ecco perché ho smesso di parlargli”

La quale ha specificato come l’inviata di ‘Storie Italiane’ non aveva ancora fatto alcuna domanda. La gang ha preso di mira lei ed il cameraman in quanto sarebbe rimasta infastidita dal fatto di essere finita nelle riprese video mentre ognuno dei suoi componenti aveva il volto scoperto. L’inchiesta va avanti e si attendono ulteriori interventi da parte dei carabinieri di Roma, che stanno presiedendo le operazioni.