Chi è Vincenzo De Lucia: età, carriera, vita privata dell’imitatore

Vincenzo De Lucia è un imitatore e attore napoletano, diventato famoso per le sue caricature di personaggi femminili della tv italiana.

Vincenzo De Lucia è diventato celebre per le sue imitazioni dei principali personaggi televisivi femminili nazionali, tra cui Maria De Filippi, con cui ha esordito nella nuova edizione di “Made in Sud“.

Classe 1987, Vincenzo De Lucia è nato a Napoli ed ha fatto una lunga gavetta teatrale, che lo ha visto impersonare diversi ruoli: quello da attore, sceneggiatore, aiuto-regista e regista. Si è specializzato nell’imitazione dei personaggi femminili, che l’ha portato a vincere nel 2009 il Premio Alighiero Noschese, il massimo riconoscimento nazionale per le imitazioni. I suoi cavalli di battaglia sono volti noti della televisione italiana, come Maria De Filippi, Mara Maionchi, Milena Gabanelli, Barbara D’Urso e Mara Venier. Nel 2010 è entrato nel cast di “Marialuna…una vita tutta in salita!” per la trasmissione della Rai “Palcoscenico“: un’opera musical diretta dal maestro Pino De Maio, che vuole raccontare le storie dei ragazzi del carcere minorile di Nisida.

Vincenzo De Lucia, la carriera professionale

Nel 2013 è in “Komikamente“, lo show comico condotto da Michele Caputo, in onda dal Teatro Diana. L’anno successivo entra nella compagnia stabile del Teatro Sannazaro di Napoli, una storica compagnia napoletana un tempo diretta da Nino Taranto e Luisa Conte. Con lo spettacolo “Zia Mara Celebration“, dedicato a Mara Venier, guadagna popolarità lontano dalla sua Napoli e nello stesso periodo diventa anche l’imitatore ufficiale del Gay Village, sotto la direzione artistica di Vladimir Luxuria.

Nella trasmissione “Made in Sud” presenta i suoi cavalli di battaglia con le imitazioni di Mara Venier e Barbara D’Urso, ma anche quella di Maria Nazionale, che aveva introdotto per la prima volta al Gay Village. Ha girato tantissime città italiane con il suo show dal titolo “Io e le mie donne“.