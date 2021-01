Matilda De Angelis, chi è l’ex fidanzato Andrea Arcangeli: perché è finita

Conosciamo meglio la storia di Andrea Arcangeli, attore italiano ed ex fidanzato di Matilda De Angelis: tutte le curiosità sulla rottura del loro raporto

Andrea Arcangeli nasce a Pescara il 3 agosto 1993. Si è diplomato al Liceo Artistico di Pescara per poi frequentare la scuola di recitazione S.M.O. (Spazi Mentali Occupati) con un master di recitazione con Ivana Chubbuck. Così è subito protagonista in teatro con alcune esperienza tra il 2009 e il 2014 prima di ottenere un ruolo in televisione nella seconda stagione di Benvenuti a tavola – Nord vs Sud. Successivamente si è trasferito a Roma per studiare Arti e scienze dello spettacolo all’Università La Sapienza. Nel 2013 è stato scelto per il ruolo di Benvolio nella miniserie Romeo e Giulietta di Riccardo Donna. Poi quest’ultimo gli ha affidato il ruolo di Michele Tramola nella seconda e terza stagione di Fuoriclasse subentrando a Lorenzo Vavassori. Nel 2015 è protagonista con il suo primo ruolo al cinema in Tempo instabile con John Turturro, Carolina Crescentini e Luca Zingaretti. Su RaiUno è apparso in Il paradiso delle signore, poi ha avuto un ruolo di primo piano con The Startup di Luca Barbareschi e diretto da Alessandro D’Alatri, con l’interpretazione Matteo Achilli. Molto attivo a livello di sport, suona anche la batteria.

Matilda De Angelis Andrea Arcangeli, la fine della storia

In una vecchia intervista a Grazia la stessa Matilda De Angelis ha svelato tutta la sua storia personale pensando anche al suo ex Arcangeli: “Il principe azzurro esiste, in tante forme. È il modo in cui l’amore deforma l’uomo che hai davanti, elevato in potenza, da quello che provi tu”. Poi ha aggiunto: “Noi ci divertiamo molto. Siamo innamorati al di là del nostro lavoro, e non ci prendiamo mai troppo sul serio”. Poi sulla rottura ha concluso: “E’ finita una mia lunga storia e ora non ho nessuno. Nel mio ambiente si tende a mettersi con chi fa lo stesso mestiere. Molto spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi costretta a parlare continuamente di lavoro. L’amore, però, è imprevedibile”.