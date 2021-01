Schwarzenegger contro Trump: il video sui social diventa virale

In un video diffuso via social il celebre attore di Hollywood ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger si scaglia contro il presidente americano uscente: “Il peggiore della storia”.

Le choccanti immagini dell’assalto al Parlamento negli Stati Uniti da parte dei sostenitori di Donald Trump hanno lasciato senza parole il mondo. Arnold Schwarzenegger, celebre attore di Hollywood ed ex governatore della California ha risposto con un video pubblicato sui social: “Trump, un leader fallito che verrà ricordato come il peggiore della storia, ha cercato di dirottare i risultati di un’elezione equa. Ha tentato un colpo di stato ingannando le persone con le sue bugie. La cosa positiva è che diventerà irrilevante come un vecchio tweet”.

Il messaggio di Schwarzenegger ai concittadini americani

Brandendo la spada di Conan il barbaro, film del 1982 di cui è stato protagonista acquistando notorietà internazionale, Arnold Schwarzenegger ha tuonato: “La nostra democrazia è proprio come l’acciaio di una spada, più lo si tempra e più diventa forte. Siamo stati temprati con guerre, ingiustizie e insurrezioni. E, anche se siamo scossi da quanto successo nei giorni scorsi, diventeremo più forti perché ora sappiamo cosa possiamo perdere”.

Ma il passaggio più commovente del video è quando Schwarzenegger parla della sua infanzia in Austria, dove è nato nel 1947, tra le macerie morali e politiche del nazismo e della Seconda guerra mondiale. E paragona i fatti di Capitol Hill al pogrom condotto nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 dai nazisti contro gli ebrei. L’assalto dei Proud Boys, dunque, è stato “la notte dei cristalli degli Stati Uniti e la folla non solo ha frantumato le finestre del Campidoglio, ma ha infranto le idee che davamo per scontate”, calpestando di fatto “i principi stessi su cui era fondato il nostro Paese”.

Infine Schwarzenegger si rivolge direttamente al nuovo presidente, Joe Biden: “Per guarire da quello che è appena successo, non importa se sei un repubblicano o un democratico. Vi chiedo di unirvi a me nel dire al presidente eletto Joe Biden che gli auguriamo un grande successo”. E lancia un avvertimento a buon intenditore: “Per chi pensa di poter dirottare la Costituzione, attenzione. Non vincerete mai”.