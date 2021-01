Vittorio Cecchi Gori, la verità sulla giovanissima fidanzata: di chi si tratta

Si è parlato a lungo della nuova fidanzata di Cecchi Gori, di 46 anni più giovane. Ora il quotidiano Libero ha fatto chiarezza sulla vera identità della donna.

Il gossip è scoppiato su tutti i giornali e il web, dopo che Libero ha diffuso la notizia di una presunta nuova fiamma di Vittorio Cecchi Gori, che sarebbe appunto stata di 46 anni più giovane. La notizia si era diffusa, senza che però ci fossero informazioni esaustive sull‘effettiva identità della donna o che i due diretti interessati rilasciassero dichiarazioni ufficiali. Ora, il mistero è stato svelato ed è lo stesso Libero a fare chiarezza sulla vicenda. Chi è la nuova fidanzata di Cecchi Gori?

Chi è la nuova fidanzata di Cecchi Gori?

Il punto è che non c’è nessuna fidanzata! La donna di cui ha parlato Libero nella notizia scoop non avrebbe, infatti, nessuna relazione con il produttore Cecchi Gori. La smentita è arrivata dallo stesso quotidiano Libero, che aveva inizialmente diffuso la notizia. Si era parlato infatti di una ragazza giovane, legata sentimentalmente al produttore, conosciuta durante una festa di Capodanno e presentata come “fidanzata” a quella che sarebbe poi stata la fonte del gossip.

Ma c’è stato solamente un grosso equivoco, come ha spiegato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ha appunto chiarito come si sia trattato di un semplice fraintendimento. La fonte è un medico amico di Vittorio, Antonio De Luca, che avrebbe raccontato di una festa di Capodanno a casa del produttore, in cui ha conosciuto una certa Barbara, identificata come un fidanzata di Vittorio. Sarebbe anche spuntata una foto, un selfie che ritrae il produttore insieme alla ragazza.

Alessi ha così specificato che non c’è nessun coinvolgimento sentimentale di Barbara con il produttore, che oggi è ancora agli arresti domiciliari dopo essere stato condananto a 8 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta. “La ragazza, mi fanno sapere, è un’amica dei suoi collaboratori di casa e si è trattato di un innocente selfie“, ha dichiarato il direttore di Novella 2000.