Un giovane appena maggiorenne condannato per l’omicidio di un ragazzo ucciso. La vittima aveva 15 anni ed aveva una relazione segreta con lui.

Emerge una terribile storia che riguarda un ragazzo ucciso a soli 15 anni. E per un motivo passionale. Il povero Alex Rodda è morto massacrato a colpi di chiave inglese da un 19enne suo amante, Matthew Mason. Questi ha agito in tale maniera in quanto temeva che l’adolescente, con il quale intratteneva una relazione segreta, avrebbe potuto rendere nota a tutti la cosa.

Leggi anche –> Stefano Ansaldi, le ombre nel passato del ginecologo ucciso a Milano

Mason infatti era al contempo fidanzato con una ragazza, tenendo nascosto il mondo intero del fatto di essere omosessuale. Dopo avere consumato il delitto, il 19enne ha abbandonato il corpo della vittima in un bosco. Il fatto è accaduto ad Ashley, una località dell’Inghilterra. Gli inquirenti hanno ricostruito le fasi di quanto successo, con il ragazzo ucciso attirato da Mason in una zona isolata con un banale pretesto. In quel modo il maggiorenne ha potuto facilmente sopraffarre ed ammazzare senza pietà il proprio, giovanissimo amante. L’omicidio è stato giudicato come premeditato, cosa che ha pesato sulla condanna che Matthew Mason ha ricevuto in tribunale. Il tutto nonostante quest’ultimo abbia dichiarato di avere agito di impulso, dopo una lite scoppiata all’improvviso con Alex.

Leggi anche –> Bambina uccisa dopo essere stata adottata: “Un incubo tremendo”

Ragazzo ucciso, le modalità e la motivazione alla base del delitto

Un esame autoptico svolto sul corpo del ragazzo ucciso ha confermato come la causa della morte sia da ricercare in una serie di violenti colpi contundenti ricevuti in serie. Matthew si è scagliato contro il proprio giovanissimo amante per almeno 15 volte. E dopo avere ammazzato Alex, ha lasciato lì il cadavere avendo poca cura di nasconderlo come si deve. Quindi è andato a divertirsi al pub con gli amici.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Bambina morta: papà dorme, piccola di 4 mesi resta col cane ed è tragedia

Ma proprio in diversi tra i suoi conoscenti stretti, che erano a conoscenza della relazione segreta dell’assassino con la sua vittima, hanno contribuito a farlo arrestare. Il 19enne era terrorizzato dall’idea che la sua fidanzata venisse a conoscenza di quella che era la sua reale natura. Ed a farne le spese è stato proprio Alex, che Matthew temeva potesse spifferare tutto alla sua compagna. Il delitto è avvenuto tempo prima che si scatenasse la pandemia.