Bambina morta: papà dorme, piccola di 4 mesi resta col cane ed è tragedia

Una famiglia distrutta dal dolore dopo l’avvenuto decesso di una bambina morta dopo una tragica casualità. Presto l’esame autoptico.

Dagli Stati Uniti arriva la tragica notizia che riguarda una bambina morta. La piccola aveva solamente 4 mesi e a sua scomparsa sarebbe da attribuire al cane di famiglia. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare però, l’animale non sarebbe caduto in preda ad un raptus violento, come a volte è capitato di sentire.

Da quanto riferito dal padre della bambina morta, il quattrozampe si sarebbe steso sulla piccola e la circostanza avrebbe avuto luogo in un momento in cui la bimba sarebbe rimasta senza alcuna supervisione con l’animale domestico. Il papà si era concesso un riposino ma al suo risveglio ha compiuto la tragica scoperta. La piccina si chiamata Raelynn Larrison e viveva nella città Dayton, nello stato dell’Ohio. Quando il padre ha avvertito il locale ospedale via telefono, la neonata già non respirava più.

Bambina morta, presto si svolgerà una autopsia

L’incidente è accaduto lo scorso 31 dicembre ma la locale Contea di Montgomery ne ha dato notizia solamente nelle scorse ore. Il cane ha appena qualche anno ma era comunque abbastanza pesante per porre sotto uno sforzo eccessivo il gracile fisico della piccola di soli 4 mesi. Le forze dell’ordine hanno anche raccolto le testimonianze di alcuni vicini di casa riguardo a come veniva curato il cane ed a quale fosse la sua natura.

Tuttavia le autorità non hanno incriminato nessuno, indicando quanto accaduto come frutto di una tragica fatalità. Presto verrà svolto un esame autoptico per cercare di stabilire le cause della morte della bambina.