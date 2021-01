Milan Torino Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Milan e Torino è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Si torna a giocare ad appena tre giorni dalla chiusura della 16esima giornata di Serie A e alle 20. 45 c’è l’anticipo del sabato sera della giornata numero 17. Si affrontano infatti Milan e Torino, in una classifica di Serie A, ridisegnata e accorciata con i rossoneri che intendono ripartire dopo la sconfitta contro la Juventus.

Infatti, è proprio il Milan a essere in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui cugini dell’Inter, quindi a quattro punti troviamo la Roma. Tutt’altra è invece la posizione di classifica del Torino, che naviga in cattive acque, in piena zona retrocessione. Il match del sabato sera viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Milan – Torino e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Sono 148 i precedenti in A tra Milan e Torino con i rossoneri in netto vantaggio nel computo delle vittorie. Il bilancio degli scontri diretti dice infatti 60 successi rossoneri, 55 pareggi, 33 successi granata. Negli ultimi 25 confronti, soltanto due volte si è imposto il Torino, che comunque ha ottenuto quelle due vittorie proprio nelle ultime cinque partite giocate coi rossoneri.

Milan e Torino, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Giampaolo stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Belotti, Verdi.