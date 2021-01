Morgan De Sanctis incidente, trasportato al Gemelli: le condizioni

Brutte notizie in casa Roma: il dirigente giallorosso, Morgan De Sanctis, ha avuto un grave incidente nella notte. Ecco le sue condizioni

Ancora brutte notizie in casa Roma. Come riportato dall’edizione de “Il Messaggero” il dirigente della Roma, Morgan De Sanctis, è stato vittima di un incidente in auto presso via Cristoforo Colombo. Subito è stato trasportato al Gemelli dopo un’emorragia all’addome: al momento si trova in terapia intensiva.

Morgan De Sanctis incidente, come sta il dirigente giallorosso?

Come ha aggiunto “Il Messaggero” il grave incidente è avvenuto verso mezzanotte con la sua Hyundai che si è ribaltata. All’inizio si è diretto a Villa Stuart per i primi controlli, poi è stato trasportato all’ospedale Gemelli. Il dirigente giallorosso ed ex portiere di Udinese, Napoli e Roma, ha riportato anche la frattura delle costole. Inoltre, la squadra capitolina sarà impegnata oggi sul campo del Crotone: proprio in nottata sono arrivati i responsi per gli ultimi tamponi con Fonseca risultato negativo. Ancora problemi in casa giallorossa.