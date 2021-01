La Vita in Diretta, imbarazzo tra Amadeus e Matano: “Che guardi?”

By

Alberto Matano ed Amadeus hanno un confronto inatteso a ‘La Vita in Diretta’, con il conduttore di Sanremo che viene colto di sorpresa.

Nel corso della puntata de ‘La Vita in Diretta‘ di mercoledì 6 gennaio 2021, Amadeus deve arrossire in live durante un collegamento con Alberto Matano. Quest’ultimo, che conduce da tempo il contenitore pomeridiano di Rai 1 incentrato su cronaca ma anche spettacolo, ha fatto una domanda alquanto imbarazzante al presentatore romagnolo, che fra due mesi sarà chiamato ancora una volta alla conduzione del Festival di Sanremo, dopo la trionfante edizione del 2020 che pure ha portato la sua firma.

Si parlava di una vicenda che ha riguardato la famiglia reale inglese, con un maggiordomo infedele che ha sottratto centinaia di oggetti di valore per un valore complessivo di più di 100mila euro. Il tutto per rivendere il maltolto sul web. Matano a ‘La Vita in Diretta’ ha ironizzato su Amadeus dicendo a quest’ultimo di averlo visto “molto attento alla regina”.

La Vita in Diretta, che spasso per gli spettatori a casa

Una battuta che sulle prime ha sorpreso proprio Amadeus in primis. Quest’ultimo successivamente ha parlato della Lotteria Italia, che sarà condotta proprio da lui e nella cui serata evento parteciperà pure Matano.

Amadeus gli ha detto che avrà uno dei cinque simboli abbinati ad un premio della Lotteria. “Ed è un privilegio che capita a pochi”. Matano replica con disinvoltura: “Allora mi dovrò vestire in maniera elegante, niente maglioncino come al solito”. Un siparietto che ha molto divertito il pubblico de ‘La Vita in Diretta’, anche sui social.