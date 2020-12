Alberto Matano si confessa in diretta: cosa non sopporto davvero

Il giornalista e conduttore Alberto Matano si è confessato da Serena Bortone e ha svelato cos’è che proprio non sopporta del mondo della televisione…

Serena Bortone ha intervistato l’ospite del giorno nel suo consueto programma su Rai 1 “Oggi è un altro giorno” e gli ha strappato una confessione inaspettata. L’ospite in questione, che è stato l’ultimo di quest’anno, non è altro che il giornalista e conduttore de “La vita in diretta” Alberto Matano. Ecco cosa ha svelato.

Alberto Matano confessa a “Oggi è un altro giorno”

Il giornalista si è lasciato andare a confessioni inaspettate e ad interessanti aneddoti sulla sua carriera e vita, durante l’intervista con Serena Bortone. Ha raccontato dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e in televisione, dopo un’infanzia passata in Calabria, a Catanzaro.

Tra una domanda e l’altra, Serena Bortone ha confessato al giornalista la prima impressione che aveva avuto di lui quando lo ha conosciuto. “Io pensai quant’è gentile, quanto è simpatico, ma soprattutto gentile.” – ha detto la conduttrice – “In un mondo di maleducati una persona come te è una perla rara.”

Matano dopo averla ringraziata di cuore per il bel complimento, ha però precisato che non è sempre così gentile e cordiale come sembra. Ci sono alcune cose che lo mandano proprio fuori! Una di queste è l’invadenza dei fotografi, un problema comune a molti personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto per i più riservati.

E Matano è indubbiamente una persona molto riservata quando si tratta della sua vita intima e privata. E’ infatti da poco che il pubblico di telespettatori ha appreso del fatto che il giornalista non è single e abbia una compagna di vita, che per ora non ha intenzione di rendere pubblica.