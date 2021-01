Alberto Matano sorride “dopo la tempesta”: cos’è successo?

Il noto giornalista e conduttore Rai Alberto Matano sembra aver ritrovato il buonumore dopo un periodo burrascoso: ecco cosa scrive nel suo ultimo post su Instagram.

Il 2021 sembra essere cominciato con il piede giusto per Alberto Matano. Nella prima domenica dell’anno il noto giornalista e conduttore Rai scrive su Instagram un post tutto all’insegna dell’ottimismo e del buonumore, confessando però che gli ultimi giorni sono stati di “tempesta”. Impossibile non chiedersi cosa sia successo…

Il “primo sole” di Alberto Matano

“Il primo sole dopo la tempesta… #2021 #domenica #comeraincomeshine“. Così scrive Alberto Matano nell’ultimo, laconico post sul suo profilo Instagram, con una foto che lo ritrae sereno e sorridente con tanto di tazza da tè in mano e anello al dito. A quale tempesta si riferisce il Nostro? Purtroppo non dice altro e si può solo azzardare qualche ipotesi.

Forse Alberto Matano allude alla situazione generale del paese, tra lockdown più o meno estesi e restrizioni vare a causa del Covid-19, o forse ai travolgenti e convulsi giorni natalizi che ci siamo lasciati alle spalle, tra corse ai regali, videochiamate a parenti vicini e lontani, pranzi e cenoni sui generis. O forse – ed è l’ipotesi più piccante – nella sua vita privata/sentimentale è successo qualcosa che l’ha turbato nel profondo, ma per fortuna si è poi tutto risolto.

Le reazioni dei fan e followers di Alberto Matano sono come sempre affettuosissime: “Buon pomeriggio carissimo, vederla sorridere è una vera gioia buon riposo della domenica un abbraccio”, si legge in uno dei tanti commenti benevoli al suo post. Ma c’è anche chi ci mette un po’di pepe: “…per essere ‘etero’…hai le unghiette lunghette e le manine (troppo) ben curate… Non basta la barba e le dichiarazioni “verrissssssime” che sei cotto di una donna… 🤦‍♂️ Puoi (forse) darla a bere ai fessacchiotti…ma alle “marescialle” non le freghi mica…!!! Chiedo a mamma?! 🤔 O alla “rivale di graffiate” Lorella”?! 🤔 p.s. se cancelli il post…sbanchi il tavolo…”. E il gossip ricomincia…