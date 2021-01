Elisabetta Gregoraci, brutto incidente a Dubai: cosa le è successo

Elisabetta Gregoraci si è trovata ad affrontare un momento molto difficile, in quanto ha avuto un incidente nelle ultime ore a Dubai.

Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del “Grande Fratello Vip“, è attualmente a Dubai, negli Emirati Arabi. La showgirl ha raggiunto il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore, che si trovavano lì in vacanza. L’imprenditore, inoltre, è lì per la riapertura del suo Billionaire.

Elisabetta Gregoraci, mentre era in vacanza a Dubai, ha avuto bisogno di vedere un medico, in quanto si è trovata coinvolta in un incidente. La showgirl ha raccontato ai suoi fans cos’è accaduto condividendo una post su Instagram, dove è intenta nel fare una verticale attaccata ad una palma. Lo scatto, però, le ha causato non pochi problemi: “Arrivo dal medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena“, ha rivelato la conduttrice calabrese. La Gregoraci ha poi augurato una Buona Epifania a tutti i suoi followers in vista della giornata di oggi ed ha ricordato che, trovandosi negli Emirati Arabi, non sarebbe stata presente in studio per la puntata del “Grande Fratello Vip“.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, la FOTO a testa in giù che non nasconde nulla

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, fuga a Dubai e via i vestiti: che schianto | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci, superato l’incidente si diverte a Dubai

La foto condivisa da Elisabetta Gregoraci, nonostante mostri la sua splendida forma fisica e la sua atleticità, le ha causato un bel po’ di problemi e l’ha costretta a farsi visitare da un medico del luogo. Intanto, sui social si è scatenata una polemica riguardo la vacanza della showgirl.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Gli haters hanno attaccato duramente Elisabetta Gregoraci, in quanto ritengono che faccia sfoggio della sua vita lussuosa. Secondo questi utenti, la showgirl ed ex gieffina non fa altro che mostrare i posti bellissimi che sta visitando a Dubai, mentre in Italia si stanno facendo molti sacrifici per affrontare l’epidemia sanitaria da Coronavirus. La showgirl non ha tardato a rispondere alle accuse, chiedendo ai suoi haters di documentarsi prima di aprire la bocca.