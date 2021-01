Avete già iniziato la serie Bridgerton su Netflix di Shonda Rhimes? Qui trovate tutte le location in cui è stata girata.

Da quando è uscita, la serie tv Bridgerton nata dalla mente di Shonda Rhimes (già creatrice di Grey’s Anatomy per intenderci) ha avuto un successo pazzesco! I telespettatori su Netflix sono letteralmente impazziti per i segreti di questa nobile famiglia inglese. La serie è ambientata in epoca georgiana, ma oltre alla bellezza dei protagonisti ciò che la rende unica sono le location. Bridgerton è stata girata tra Londra e Bath e porta tutti a scoprire un lato nascosto e completamente nuovo di queste due città.

Dove è stata girata?

Le location, come riporta Elle Decor, dove è stata girata la nuova serie di Shonda Rhimes, Bridgerton, sono quasi tutte a Bath, nello Yorkshire. Anche se nella serie tutto sembra muoversi a Londra, in realtà moltissimi paesaggi appartengono a quest’altra cittadina nel cuore della campagna sud della Gran Bretagna. In perfetto stile georgiano questa città ha un fascino pazzesco con molte strutture di rara bellezza come la Royal Crescent, il Bath Assembly Rooms, Barton Street, Trim street o Beauford square.

Dove si trovano e quali sono le ville della serie tv?

Se questo è quanto sappiamo in merito agli esterni, anche le location interne della serie di Netflix esistono tutte! Le case dei protagonisti infatti sono ad esempio la Wilton House di Salisbury, la Hatfield House e i giardini di Painshill o quello del Surrey.

Per quanto riguarda invece Londra sappiamo che alcune location sono quelle del Lancaster House o del Reform Club.

Alla scoperta di Bath grazie a Bridgerton

Queste sono dunque solo alcune delle location che fanno da sfondo alla serie tv Bridgerton. Grazie a queste indicazioni e alle scoperte di Elle Decor possiamo quindi trovare anche degli spunti interessanti per organizzare, non appena possibile, una nuova vacanza. Siamo certi, infatti, che tutte le dimore storiche, così come i parchi e i giardini dove si muovono i protagonisti del telefilm di Shonda saranno letteralmente prese d’assalto. E verrà anche dato nuovo e ulteriore lustro a una splendida realtà come quella di Bath.