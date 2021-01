Incidente Udine, muore padre di un calciatore del club friulano – FOTO

Grave incidente Udine, un uomo perde la vita dopo un drammatico schianto. Il guardrail trancia la sua auto. Il figlio gioca nell’Udinese.

A seguito di un grave incidente stradale ha perso la vita un uomo in provincia di Udine. La vittima si chiamava Livio Fedrizzi ed aveva 57 anni. In diversi lo conoscevano per il fatto che il suo giovane figlio Jacopo fosse un calciatore tesserato per l’Udinese, dove attualmente fa parte della formazione Primavera.

L’uomo è morto dopo uno schianto avvenuto presso l’entrata di una area di servizio in località Gonars, sull’Autostrada A4. La morte non è sopraggiunta sul colpo ma è arrivata alcune ore dopo che Fedrizzi è andato a sbattere contro il guardrail, perdendo il controllo della sua auto all’improvviso. Subito dopo l’incidente, il 57enne ha ricevuto immediati soccorsi medici finendo in codice rosso in ospedale ad Udine.

Incidente ad Udine, operazione d’urgenza non salva la vittima

Ma purtroppo il personale sanitario della struttura non è riuscito ad impedire che morisse. Il guardrail è penetrato nell’abitacolo attraverso la fiancata dell’auto. L’intervento urgente sul luogo del disastro ha visto l’arrivo di vigili del fuoco, paramedici e carabinieri. I pompieri hanno estratto l’uomo ancora vivo dal suo veicolo.

Poi hanno provveduto a ripulire il manto stradale dai rottami. Le forze dell’ordine hanno invece svolto i rilievi del caso. Fedrizzi, sottoposto ad intervento chirurgico urgente, è purtroppo spirato di sera dopo che l’incidente era avvenuto alle ore 15:00 di domenica 3 gennaio 2021. Il giovane Jacopo Fedrizzi ha ricevuto le condoglianze dell’Udinese.