Ferzan Ozpetek, chi è il marito Simone Pontesilli: età, foto, lavoro

Il regista Ferzan Ozpetek è sposato da diversi anni con Simone Pontesilli. Scopriamo tutto sulla sua dolce metà.

Ozpetek è un famosissimo regista turco naturalizzato in Italia. E’ nato a Istanbul nel 1959 e si è legato quasi subito al nostro paese grazie alla sua carriera universitaria dato che ha studiato Storia del cinema alla Sapienza di Roma.

La fama del regista è internazionale e questo l’ha portato ad aver film distribuiti in tutto il mondo. Tra quelli più famosi troviamo: “Le fate ignoranti”, “Saturno contro“, “Un giorno perfetto” e “Rosso Istanbul”. Oltre a una strabiliante carriera, l’uomo può vantare anche una relazione molto solida con Simone Pontesilli.

Ferzan Ozpetek e Simone Pontesilli: un amore che dura da anni

I due sono innamoratissimi da circa 18 anni. La loro relazione è iniziata nei primi anni 2000 e dopo ben quattordici anni di convivenza, il 27 settembre 2016 hanno celebrato le nozze. La cerimonia è stata molto intima e ha visto la partecipazione di pochi amici.

Leggi anche -> Chi è Ferzan Ozpetek: età, carriera e vita privata del regista turco

La decisione è stata condivisa da entrambi dato che, da sempre, hanno preferito vivere la loro vita privata con grande discrezione. Nonostante i pochi invitati, l’unione civile si è svolta nella sala del Campidoglio di Roma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Riguardo a Pontesilli si sa molto poco, ma è noto che l’uomo affianchi il regista negli impegni ufficiali e nelle serate più importanti. Il supporto nei suoi confronti è innegabile e ciò fa ben capire l’amore che lega i due. La riservatezza sembra essere la parola d’ordine della coppia: per diverso tempo Ozpetek non ha mostrato Pontesilli sui social e quest’ultimo non sembra neanche avere uno profilo.

Leggi anche -> Fuori era primavera, chi è il regista Gabriele Salvatores: vita privata e carriera

Una curiosità sulla coppia è che il regista non ama l’etichetta di “marito”. Ha rivelato il suo pensiero in un’intervista all’Huffington Post dicendo che: “Sposato non è esatto: non c’è il matrimonio in Italia. Detesto quando mi dicono ‘suo marito’. (…) Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio“.