Trump, party di Capodanno con 500 invitati in Florida: “Calpesta le regole”

Arrivano da Donald Trump party di gigantesche proporzioni a Capodanno ed una palese violazione delle regole anti pandemia vigenti.

La stampa statunitense ed internazionale in generale fa sapere che Donald Trump avrebbe organizzato un maxi party di Capodanno. Il presidente uscente Usa, come del resto fa ogni anno da tempo, ha messo a disposizione la propria tenuta di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, per festeggiare l’arrivo del 2021. E ben 500 ospiti gli avrebbero risposto di si.

Leggi anche –> Neymar, party a Capodanno con 500 invitati in discoteca privata

Niente di strano se non fosse che questo 2020 che va via verrà ricordato come l’anno della pandemia. Che ha colpito anche lo stesso Trump nei mesi scorsi, facendo temere non poco per la sua salute. Tra l’altro il ricevimento di Trum sarà a pagamento, come è sempre stato, con una quota di ingresso di mille dollari a persona. Non si dedicherà a sfarzi e cerimonie invece il neoeletto presidente Joe Biden, che rimarrà nella sua casa di Wilmington, nel Delaware. E che ha invitato i bravi cittadini statunitensi a fare lo stesso, evitando gli eccessi. Con lui ci saranno la moglie Jill ed i fedeli Champ e Major, i loro cani. Biden ha rimarcato quanto sia vitale evitare qualunque tipo di assembramenti, con la pandemia che continua a viaggiare a ritmo elevato sia per nuovi contagi che per vittime giornaliere in Usa.

Leggi anche –> Prete positivo, durante la messa condivide il suo calice coi fedeli

Trump party Capodanno, Biden risponde con la semplicità dando il buon esempio

Anche il giuramento di Biden in calendario per il prossimo 20 gennaio avrà luogo nel modo più frugale possibile, senza sensazionalismi ed alla presenza di pochi intimi. Gli esperti medici americani sono certi che dopo le festività natalizie ci sarà una impennata poderosa di contagi e contestualmente di vittime.

Leggi anche –> Trump, bocciato ricorso alla Corte Suprema: tafferugli in piazza

Tornando a Trump, lui ha finalmente ceduto il passo a Biden pur non avendone mai accettato la sconfitta, ed appellandosi a brogli che però né lui né i suoi fedelissimi sono in grado di provare. Il presidente uscente, non rieletto per un secondo mandato, si consola giocando a golf e preparandosi ai suoi ultimi giorni alla casa bianca con questo da più parti criticatissimo party.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

“Si ritiene superiore a qualsiasi legge” la critica

L’augurio è che gli ospiti a Mar-a-Lago si premuniranno indossando le mascherine e rispettando il distanziamento sociale. Da più parti Trump sta ricevendo critiche per il suo comportamento da spaccone che ignora le regole alle quali devono invece sottostare loro malgrado milioni di americani e miliardi di persone in tutto il mondo. Si spera almeno che la gente non sottovaluti i rischi come fatto dallo stesso Trum e non venga presa dalla smania di imitarlo.