Maurizio Ferrini, chi è: l’agente Gridelli e la signorina Coriandoli

Cosa sapere su Maurizio Ferrini, chi è e che fine ha fatto: tra i suoi personaggi, l’agente Gridelli e la signorina Coriandoli.

Romagnolo classe 1953, attore nato artisticamente nella trasmissione Quelli della notte, ideata e condotta da Renzo Arbore, nella quale era presenza fissa, Maurizio Ferrini proprio durante questa trasmissione lancia il suo tormentone diventato popolarissimo. Infatti molti lo ricordano per il suo “Non capisco, ma mi adeguo”.

Grandissima popolarità raggiungerà successivamente quando a partire dall’edizione 1989-1990 di Domenica in, metterà in scena un personaggio divenuto un classico della comicità italiana. Parliamo dell’amatissima signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga media che ha avuto un successo incredibile.

Carriera e curiosità su Maurizio Ferrini: che fine ha fatto

Ma non è l’unico personaggio famoso nella carriera interpretato da Maurizio Ferrini, sebbene grazie alla signorina Coriandoli conosce negli anni Novanta grande popolarità. La casalinga diventa il volto di diversi spot televisivi e arriva alla conduzione della trasmissione satirica Striscia la notizia, prima in coppia con Sergio Vastano e poi con Alba Parietti. In precedenza, nel ruolo dell’agente Gridelli, partecipa al film Il commissario Lo Gatto, diretto da Dino Risi e con Lino Banfi, del quale è spalla.

Due anni dopo, arriva un altro ruolo che lo ha reso celebre, nel film di Carlo Verdone, Compagni di scuola: in coppia con Alessandro Benvenuti, sono i due personaggi tanto cinici quanto apprezzati della commedia. Nel 1992, è nel cast di Sognando la California, pellicola diretta da Carlo Vanzina. Per diverso tempo sta lontano dalla tv fino a tornare nel 2005 arrivando secondo al reality show L’isola dei famosi. In molti si sarebbe aspettati un grande rientro. Invece, Maurizio Ferrini resta lontano dai riflettori, salvo sporadiche apparizioni.