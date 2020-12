Tutto sulla nota attrice e comica Brenda Lodigiani, chi è: carriera, curiosità e vita privata, le imitazioni più riuscite e i successi.

Classe 1987 e guarda caso nata nel lodigiano, Brenda Lodigiani, dopo gli studi iniziali in danza classica e modern jazz, debutta in televisione come ballerina nel programma Central Station. Successivamente, diventa uno dei volti più amati dai più piccoli: appena 18enne è conduttrice su Disney Channel, per tre anni fino al 2008.

Dopo delle esperienze in radio, per lei iniziano delle importanti possibilità: prima è la fatina de Il prato della fantasia, su Scorie, in onda su Raidue, quindi imita Arisa. Verso la fine del 2009, partecipa alla serie La Villa di Lato, nata dalla “mente” di Maccio Capatonda. L’anno dopo avvia la collaborazione con Quelli che il calcio.

Cosa sapere su Brenda Lodigiani, attrice amata dal pubblico

Sempre da inizio gennaio 2010 conduce, assieme a Carlo Pastore, il contenitore radiofonico quotidiano Traffic, in onda su Rai Radio 2. A maggio entra nel cast dei conduttori di MTV Total Request Live On the Road. Affianca Gene Gnocchi su Raitre nel programma L’almanacco del Gene Gnocco. Dopo alcune conduzioni su MTV, sbarca su Sky Uno con il programma Xtra Factor, che conduce insieme a Max Novaresi. A ottobre 2011, è nel cast della sit-com Via Massena 2 su Deejay TV, quindi da febbraio 2013 fa parte del cast di Glob, programma di Enrico Bertolino, con le sue fortunate imitazioni di Giulia Innocenzi e Roberta Lombardi.

Alla televisione, affianca il cinema ma anche la fiction, prendendo parte a pellicole per il piccolo e grande schermo che le portano molta fortuna. Debutta anche a teatro con Stefano Benni, amatissimo scrittore italiano. Dal 2017 è parte del cast della serie Camera Café in onda su Rai2. Diventa anche una blogger di successo, partecipando ai videoclip de Il milanese imbruttito, alias Germano Lanzoni, dove è L’imbruttita. Partecipa anche al film Si muore tutti democristiani, regia de Il Terzo Segreto di Satira, di cui fa parte lo stesso Lanzoni. Tra le sue ultime e più riuscite imitazioni, ci sono sicuramente Chiara Ferragni, Greta Thunberg e Diletta Leotta.