Come augurare Buon Anno Nuovo in tutte le lingue del mondo

Come si dice Buon Anno Nuovo in inglese, spagnolo, francese, croato, albanese, turco… insomma: come fare gli auguri di Capodanno in tutte le lingue del mondo!

Ci siamo la notte di San Silvestro è alle porte e così anche il Capodanno 2021. Non vediamo l’ora di dire addio al 2020 e iniziare pieni di speranza un anno nuovo. Con il vaccino per il Coronavirus che è arrivato e la volontà di dire addio a questa pandemia il prima possibile. Ecco allora che per fare gli auguri di Buon Anno, questa volta, potreste essere alla ricerca di qualcosa di speciale! Una sorta di augurio universale, da fare in tutte le lingue del mondo (o quasi).

Gli auguri di Capodanno in tutte le lingue del mondo

Conoscere tutte le lingue del mondo non è facile, anzi. A parte le intelligenze artificiali, è difficile che ci sia qualcuno in grado di parlarle tutte. Per fortuna ci aiuta Google e grazie al traduttore abbiamo scoperto come si dice Buon Anno Nuovo, in un bel po’ di lingue! Potrebbe essere un modo inclusivo di fare gli auguri anche a chi ha una cultura diversa dalla nostra. Oppure un modo di comunicare che abbiamo così voglia che questo 2021 vada bene, da dirlo in tutte le lingue del mondo.

Come si traduce Buon Anno Nuovo?

Qualunque sia lo scopo, ecco a voi la traduzione degli auguri di Capodanno e di Buon Anno in moltissime lingue del mondo!

Inglese: Happy New Year

Spagnolo: Feliz año nuevo

Albanese: Gezuar Vitin e Ri

Arabo: سنه جديده سعيده (sanah jadiduh saeidah)

Tedesco: Frohes neues Jahr

Russo: С Новым Годом (S Novym Godom)

Turco: Yeni Yılınız mutlu olsun

Filippino: Maligayang bagong Taon

Slovacco: Šťastný nový rok

Finlandese: Hyvää uutta vuotta

Islandese: Gleðilegt nýtt ár

Francese: Bonne année

Swahili: Heri ya mwaka mpya

Cinese: 新年快乐 (Xīnnián kuàilè)

Giapponese: 明けましておめでとうございます (Akemashiteomedetōgozaimasu)

Polacco: Szczęśliwego Nowego Roku

Tailandese: สวัสดีปีใหม่ (S̄wạs̄dī pī h̄ım̀)

Portoghese: Feliz Ano Novo

Greco: Ευτυχισμένο το νέο έτος (Eftychisméno to néo étos)

Punjabi: ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ (Navā sāla mubāraka)

Queste sono solo alcune delle lingue parlate nel mondo. Abbiamo selezionato per voi le traduzioni di Buon Anno che più ci sembravano interessanti. Se state però cercando un augurio di Capodanno in una lingua che non abbiamo selezionato non dimenticata la potenza di Google Translate!

(Fonte immagini Pixabay)