Vaccino Covid, tragico errore in una casa di riposo: “Cinque dosi a testa”

Otto persone hanno ricevuto 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa in Germania: 4 i ricoverati in osservazione.

Si sono sottoposti al vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-Biontech non appena disponibile, ma hanno ricevuto per errore dosi cinque volte superiori a quella “prescritta”. È accaduto ieri in Germania a otto persone (sette donne e un uomo), tutti dipendenti di una casa di riposo di Stralsund. Il tragico incidente è stato confermato da Stefan Kerth, ai vertici del distretto di Vorpommern-Rügen, nel nordest del paese.

Una distrazione fatale nella somministrazione del vaccino

Quattro degli otto soggetti vittime dell’errore, probabilmente dovuto a una banale distrazione, sono stati poi ricoverati in ospedale e tenuti sotto osservazione dopo aver lamentato sintomi simili a quelli dell’influenza. Gli altri sono invece a casa. Le autorità locali hanno chiarito in un secondo momento che stando alle informazioni della Casa farmaceutica tedesca Biontech, durante la fase 1 della sperimentazione sono state somministrate senza gravi conseguenze dosi più elevate del vaccino (fino a 100 microgrammi, contro i 30 microgrammi di una somministrazione “normale”), e finora non sono stati segnalati effetti collaterali duraturi.

Gli otto dipendenti della Rsa possono dunque stare tranquilli: nonostante la “super dose” di vaccino anti-Covid, gli effetti collaterali non saranno preoccupanti. Probabilmente se la caveranno con dei sintomi simil-influenzali da lievi a moderati, e comunque tutti di carattere transitorio. A scopo precauzionale, tuttavia, per il momento restano attentamente monitorati dai medici. Ironia della sorte, l’incidente si è verificato proprio nel corso della giornata che in tutta Europa è stata dedicata alle prime vaccinazioni di operatori sanitari e ospiti delle strutture assistenziali per anziani.