Morto Niki De Marco, il giovane papà aveva 23 anni: gravissimo incidente

Morto Niki De Marco, il giovane papà aveva 23 anni: grave incidente. A causa del violento schianto a bordo della sua auto, il giovane ha perso la vita, lasciando sua figlia di appena pochi mesi.





Un’altra tragedia sulle strade del nostro territorio nazionale. Questa volta avvenuta a Castelnovo Sotto, proprio il giorno di Natale. Nel drammatico impatto ha perso la vita Niki De Marco, il giovane aveva solo 23 anni.

Morto Niki De Marco, il giovane papà aveva 23 anni. Perdendo la vita nel giorno di Natale, a causa del grave incidente, lascia sua figlia di pochi mesi

La tragedia è avvenuta in provincia di Reggio Emilia, precisamente a Castelnovo Sotto. E’ stato lì che, il giorno di Natale, ha perso la vita Niki De Marco, un giovane padre di soli 23 anni, a causa del violento impatto che lo ha coinvolto a bordo della propria auto.

De Marco stava mettendo a posto la propria auto, assieme ad un amico, quando è stato colto da una violenta grandinata. In una zona periferica della città, in via Prato Bovino, la Fiat Punto sulla quale si trovavano a viaggiare i due uomini ha impattato violentemente contro un palo in cemento della rete elettrica.

Nelle ultime ore si apprende che De Marco abitava nel campo nomadi di Cogruzzo e che, perdendo la vita nel tragico incidente, ha lasciato una bimba di appena pochi mesi. La sua bambina era infatti nata la scorsa estate.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il giovane, anche attraverso il massaggio cardiaco effettuato durante il trasporto di De Marco in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio. Niki ha perso la vita poco dopo il suo arrivo in ospedale. Alcuni traumi sono stati riportati anche dal 31enne che viaggiava assieme alla vittima, il quale non risulta fortunatamente in pericolo di vita.