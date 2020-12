Barbara D’Urso, posa hard contro l’albero: i fan si scatenano

Barbara D’Urso ha approfittato di questi giorni di festa per fare un po’ di attività fisica all’aperto e mettere in mostra il suo fisico (anche) su Instagram. Ma forse stavolta ha esagerato.

“Fino ad ieri così….🌞😎 ed oggi neve…”. Così scrive Barbara D’Urso nel suo ultimo post su Instagram, con una foto che mostra la popolare conduttrice di casa Mediaset in posa supersportiva, ma anche decisamente sexy, appoggiata a un grosso albero con fare molto allusivo. A quanto pare la Nostra ha approfittato di questi giorni di festa per fare un po’ di attività fisica all’aperto, senza rinunciare a mettere in mostra le sue curve sullo sfondo di un paesaggio bucolico. Non tutti i suoi followers però hanno gradito.

La foto di Barbara D’Urso nel mirino dei social

Molti dei commenti al post di Barbara D’Urso sono impietosi. “Fai la figa ma i tuoi anni al mattino ci sono, cara Carmelita”, scrive un utente. Un altro aggiunge: “Aiuto 🤣🤣🤣 Barbarella sei ridicola”. E un altro ancora: “Dimmi che è autoironia e che non ci credi davvero, ti prego🙄. Sei esilarante😂😂😂”. C’è chi passa addirittura all’insulto: “sei sempre la solita deficiente illusa”.

Che Barbara D’Urso abbia esagerato, assumendo una posa troppo ardita per il suo ruolo e per la sua età? Molti sembrano esserne convinti. A onor del vero, però, non si può dire che il suo fisico sia tanto male. Una cosa è certa: se l’obiettivo era attirare su di sé l’attenzione dei media e scatenare un acceso dibattito, anche stavolta è stato centrato.