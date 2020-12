Barbara d’Urso offesa da Paolo Brosio: come lo “zittisce” in diretta

Paolo Brosio osa interrompere Barbara d’Urso nel bel mezzo di Pomeriggio Cinque, e la conduttrice sbotta: “Non è garbato”.

Puntata burrascosa a Pomeriggio Cinque oggi, 16 dicembre 2020. La seconda parte della trasmissione condotta da Barbara d’Urso è stata interamente dedicata agli eventi soprannaturali, con ospite (tra gli altri) Paolo Brosio, il quale ha espresso profondo scetticismo nei confronti di una medium presente oggi in studio. Tanto che Barbarella è dovuta intervenire per cercare di spezzare una lancia in suo favore: “Non so se lei è in contatto con l’aldilà…Io però sono convinta che nel momento in cui una persona ci lascia la sua energia resta insieme a noi…”. Apriti cielo.

Scintille tra Barbara d’Urso e Paolo Brosio a Pomeriggio Cinque

Barbara d’Urso è stata bruscamente interrotta da Paolo Brosio, il quale ha espresso tutta la sua perplessità su quanto aveva detto. Al che la conduttrice non ha nascosto il suo fastidio, sbottando in diretta: “Non mi interrompere Paolo, sto dicendo una cosa personale… Non è garbato che tu mi stia interrompendo in una cosa mia così personale…”.

Ma Brosio ha fatto orecchie da mercante, scavalcando ancora la padrona di casa, sempre più visibilmente arrabbiata. Alla fine la Nostra non gliele ha mandate a dire: “Niente…Non ce la può fare…E’ fatto così…”. Solo allora l’irruento ospite si è ammutolito.

“Stavo cercando di finire un mio discorso, visto che vi faccio parlare sempre… – ha quindi continuato la d’Urso -. Stavo dicendo che questa è una cosa a cui credo…”. Quanto alla medium in studio, “lei non si fa pagare per fare certe rivelazioni…”. Ma se Striscia la notizia dovesse scoprire che non è così “sarei pronta a chiedere scusa perché l’ho portata in trasmissione…”.