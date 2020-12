Barbara D’Urso sconvolta e furiosa con Mediaset: adesso dice basta

Sembrerebbe che il futuro di due dei programmi in mano alla celebre Barbara D’Urso sia incerto. Scopriamo cosa sta succedendo.

La Regina della televisione italiana, Barbara D’Urso, sta ultimamente vivendo un momento di incertezza. Sembrerebbe che le date del Grande Fratello Nip non siano state ancora confermate ufficialmente. È possibile che il reality subisca un ulteriore slittamento? Scopriamo insieme tutto quello che sta succedendo in Mediaset con i programmi condotti dalla celebre ed amatissima Barbarella.

È stata proprio la D’Urso ad annunciare, durante un’intervista per il magazine Oggi, che il Grande Fratello Nip verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset durante la prossima primavera e che sarà proprio lei al timone della nave. Nonostante le rassicurazioni da parte della conduttrice napoletana, sembrerebbe però che la messa in onda del reality show non sia al momento ancora certa. È stato Dagospia ad indagare in merito e, secondo quanto riportato sulla rubrica A lume di Candela, il programma non è ancora stato ufficializzato.

Secondo fonti vicine a niente meno che Endemol, la società di produzione che si occupa del reality, non è certo che il Grande Fratello Nip andrà in onda durante la primavera del 2021. Le indiscrezioni non sono però ancora finite. Stando a quanto scritto da Dagospia infatti, il programma non rientra nemmeno nel palinsesto di Cologno Monzese, e non è tutto. Nel caso in cui il GFN dovesse realmente cominciare durante la prossima stagione, che cosa ne sarà del programma Live – Non è la D’Urso? Le indiscrezioni parlano di uno stop, ma a questo punto il dubbio sorge spontaneo: definitivo a temporaneo? Soltanto il tempo darà risposta a tali quesiti, restiamo dunque tutti sulle spine in attesa delle prossime novità in merito alla faccenda.

Barbara D’Urso, il calo degli ascolti durante l’ultima stagione

Sembrerebbe che la celebre Barbara D’Urso si sia trovata di fronte ad un importante calo di ascolti. L’evento, registrato sia per il programma Pomeriggio 5, che per il programma Live – Non è la D’Urso, ha lasciato di sasso tutti i telespettatori italiani, che sono abituati a vedere Barbarella stracciare la concorrenza televisiva di Rai Uno. Anche la trasmissione Domenica Live, se comparata agli anni precedenti, ha registrato una flessione. Che si tratti di un periodo temporaneo? O è l’inizio di un’inarrestabile parabola discendente? Sono tutti curiosi di scoprire come andrà a finire.