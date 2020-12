Perugia, esplosione sventra una casa: trovato un corpo tra le macerie

By

A Perugia un botto tremendo fa sbriciolare una abitazione. i Vigili del Fuoco irrompono immediatamente e fanno una tragica scoperta.

Ha dei risvolti drammatici la vicenda accaduta a Perugia poco dopo l’ora di pranzo di mercoledì 23 dicembre 2020. Nella piccola località di San Fortunato una casa è rimasta distrutta da una improvvisa quanto immane esplosione.

Leggi anche –> Donna investita, era in bici: travolta da mezzo dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco erano già accorsi per un’altra situazione di emergenza, relativa ad una fuga di gas. Poi la nuova chiamata, questa volta per prestare soccorso a seguito del botto tremendo che ha distrutto una casa. Sotto alle macerie, poco dopo, i pompieri hanno rinvenuto il corpo di una persona all’inizio data per dispersa.

Leggi anche –> Dario Guerra, i colleghi piangono l’eroe vigile del fuoco: la commozione

Perugia, esplosione distrugge una abitazione: trovato morto l’inquilino

La vittima è stata anche identificata. Si tratta di un uomo di 44 anni nativo di Citta della Pieve. Sono in corso ulteriori rilievi per confermare la tesi in grado di motivare questo incidente. Proprio la versione secondo la quale tutto sarebbe da ricondurre ad una accidentale fuga di gas sembra essere la più accreditata.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Maltempo, continua l’emergenza: 3mila interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per cercare eventuali altri superstiti. Sembra però che questo disastro non abbia coinvolto altri individui.