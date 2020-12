Chiara Nasti, video choc: “Metto l’acido sul brufolo”, ecco com’è ridotta

Chiara Nasti ha cercato un rimedio fai-da-te per un vistoso e fastidiosissimo brufolo che le era spuntato sul viso. Ma l’esperimento non è andato esattamente come lei si aspettava…

Chiara Nasti ne ha combinata un’altra delle sue. Dopo essersi accorta che un vistoso e fastidiosissimo brufolo le era spuntato sul viso, l’avvenente fashion blogger ha cercato un rimedio fai-da-te… e con molta fantasia pensava di averlo trovato. Ma, purtroppo per lei, l’esperimento non è andato esattamente come lei si aspettava. Ecco la sua “confessione” su Instagram.

L’infelice trovata di Chiara Nasti

Chiara Nasti, 1.7 milioni di followers e una vita sempre alla ribalta del gossip, ha messo dell’acido sul suo enorme brufolo. Ma se ne è amaramente pentita, come spiega lei stessa in un video che, manco a dirlo, è subito diventato virale su Instagram.

“Comunque raga’ io non capisco perché nella mia vita faccio solo ca..te” esordisce Chiara Nasti. “Che ho pensato di fare? Mi è uscito un brufolo enorme qui”, e porta il dito sullo zigomo sinistro, “vi giuro proprio sproporzionato, era più grande della mia testa, e io cosa ho pensato di fare? Di metterci, senza consultarmi con nessuno, dell’acido. E così mi sono ustionata metà guancia”. Magra consolazione: “Non si vede perché sono truccata – continua la Nostra – ma non lo so che ca..o ho combinato sinceramente. Al posto di fare una cosa buona mi sono ustionata la faccia”. “Speriamo che non mi resti il segno”, conclude titubante. Vedere per credere.

