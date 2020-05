Chiara Nasti perde le staffe: “Non sto con Zaniolo” – VIDEO

Dopo il gossip, la fashion blogger Chiara Nasti perde le staffe e dice basta alle fake news: “Non sto con Nicolò Zaniolo, ve lo direi”.

La fashion blogger Chiara Nasti, dopo aver lasciato il suo fidanzato Ugo Abbamonte sarebbe single. Smentite da lei stessa tutte le voci che riguardano altri eventuali flirt, in primis quello con il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo.

Secca smentita sui social dunque della nota influencer, che chiarisce: “Non avrei problemi a dire con chi sto o con chi mi sento. Quando accadrà, lo saprete direttamente da me in prima persona come ho sempre fatto”.

Ad alimentare il gossip sono stati alcuni like, scambi di commenti e il ‘Segui’ su Instagram. Anche il giovane e talentuoso centrocampista, del resto, viene da una recente storia finita male, con Sara Scaperotta. Ma tra i due non ci sarebbe nulla e Chiara Nasti lascia anche un hashtag chiaro: #bastaconstefakenews.