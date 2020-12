George Clooney, perché i figli parlano fluentemente italiano

In una recente intervista George Clooney ha rivelato che i suoi figli, Ella e Alexander, a soli tre anni parlano benissimo l’italiano: ecco il retroscena.

I figli gemelli di George Clooney, Ella e Alexander, a soli tre anni parlano un ottimo italiano. Lo ha rivelato il divo americano, aggiungendo tra il serio e il faceto che i pargoli usano la lingua di Dante come “arma” contro i genitori.

Il legame tra George Clooney e il Belpaese

In un’intervista rilasciata al Jimmy Kimmel Live George Clooney, il cui amore per l’Italia – e in particolare per Como – è arcinoto, ha rivelato che i piccoli Ella e Alexander parlano benissimo l’italiano, mentre lui e la moglie Amal non conoscono la lingua, per cui senza volerlo hanno fornito ai figli “uno strumento da usare contro i genitori”. La circostanza è sicuramente legata al fatto che la famiglia Clooney ama trascorrere lunghe vacanze sul lago di Como. D’altro canto, non è una novità che i bambini apprendono lingue nuove con particolare facilità…

“Abbiamo fatto una cosa davvero stupida”, ha detto Clooney ridendo sotto i baffi, “a tre anni loro parlano correntemente l’italiano, ma io e mia moglie no. Quindi è davvero terribile; li abbiamo armati di una lingua speciale”.

“Se dico loro ‘andate a mettere in ordine la vostra stanza’, loro rispondono ‘papà stranzo'”, ha spiegato l’attore. E giù risate… In questo periodo di pandemia e lontananza forzata Clooney sente fortissima la nostalgia del “suo” del lago di Como e dell’Italia: un sentimento che, c’è da scommetterlo, ha già trasmesso anche alla sua prole.