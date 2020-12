George Clooney ricoverato in serie condizioni, cosa è successo all’attore che era al lavoro con le riprese di un nuovo film intitolato The midnight sky.

George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Lo riportano fonti estere come il Mirror e il New York Post. Per realizzare il suo ultimo film nel quale impersona un astronomo che sopravvive ad un evento apocalittico, Clooney ha perso tantissimo peso e questo gli ha procurato serissimi problemi tanto da rendere obbligatorio e urgente il ricovero in ospedale.

L’attore che ama passare molto del suo tempo nel nostro Paese ha accusato una fortissima pancreatite causata proprio dai 12Kg persi in pochissimo tempo. Clooney, 59 anni, è stato ricoverato alcune settimane, ma la notizia è emersa soltanto ora.

Ora sta meglio e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ho perso troppo peso in poco tempo e non mi sono preso cura a dovere di me stesso. Ho impiegato settimane a riprendermi e a ritrovare le energie necessarie per il mio lavoro di regista e attore. Stavamo girando in un ghiacciaio in Finlandia e la situazione anche ambientale era molto dura”.