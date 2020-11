George Clooney e il regalo pazzesco: 1 milione di dollari a 14 amici

George Clooney ha fatto un regalo pazzesco a 14 dei suoi migliori amici, ha donato ai suoi “The Boys” 1 milione di dollari.

George Clooney è il migliore amico che chiunque possa sperare di avere nella propria vita. L’attore 59enne originario di Lexington, Kentucky, ha ringraziato i suoi amici più cari, che chiama affettuosamente “The Boys“, per il loro sostegno con un regalo pazzesco.

L’attore americano era ancora single e senza figli quando nel 2013 stava per uscire nelle sale con il film “Gravity“, che George Clooney ha accompagnato alla Mostra del Cinema di Venezia. Le cose per lui andavano già alla grande, quando ha realizzato qualcosa di importante: “Ho pensato, quello che di più importante ho sono i miei amici, questi ragazzi che per oltre 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Ho dormito sui loro divani quando ero al verde. Mi hanno prestato dei soldi. Mi hanno confortato quando ne ho avuto bisogno nel corso degli anni. E io ho cercato di fare lo stesso con loro“, ha rivelato in un’intervista via Zoom per il magazine GQ.

George Clooney, il regalo per i suoi The Boys

L’attore Hollywoodiano avrebbe potuto lasciare qualcosa ai suoi amici nel testamento, ma ha pensato di non volerli ringraziare per il loro supporto dopo anni, così ha organizzato una serata scenografica sullo stile di “Ocean’s 11“. Clooney ha noleggiato un vecchio furgone con la scritta “Florist“, ha caricato 14 borse Tumi contenti ciascuna un milione di dollari in contanti e ha chiamato i suoi amici. Ad oggi ancora non si conoscono i nomi dei 14 Boys, importantissimi per la felicità dell’attore.

Il Daily Mail ipotizza che, se si guardano alle foto del matrimonio di George Clooney con Amal Alammuddin, avvenuto nel 2014, si possono avere degli indizi convincenti in quanto i due sposi posano in una foto con altri 14 uomini in smoking, tra cui Rande Gerber. Nello scatto sono presenti anche gli attori Richard Kind, Tommy Hinkley e Grant Heslov, tutti conosciuti per essere amici intimi di Clooney.