George Clooney, vacanze in Puglia senza Amal: cos’è successo

La star di Hollywood George Clooney trascorre le sue vacanze in Puglia con le figlie, ma senza la moglie Amal: secondo rumors sempre più insistenti il loro amore sarebbe giunto al capolinea.

Nelle scorse ore il sempre informatissimo magazine di gossip Chi ha pubblicato alcuni scatti che mostrano l’attore statunitense George Clooney in versione papà single, accanto a una delle figlie avute con Amal Alamuddin. E questo dopo le sempre più insistenti indiscrezioni secondo cui l’amore della coppia glamour è ormai giunto al capolinea. Non solo: altre riviste hanno lanciato la notizia secondo cui quest’anno il divo di Hollywood non trascorrerebbe le vacanze sul Lago di Como, sua meta d’elezione, bensì in Puglia – e sempre senza la moglie.

Leggi anche –> George Clooney, vacanze in Italia: ecco dove alloggia la star di Hollywood

Leggi anche –> George Clooney e Amal Alamuddin: “Aria di divorzio” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

George Clooney e Amal Alamuddin in crisi?

Stando a diverse fonti affidabili, tra cui Vanity Fair, George Clooney sarebbe atteso in Valle d’Itria. A cosa si deve questa scelta insolita da parte del celebre attore? E, soprattutto, è legata al fatto che – come molti sostengono ormai da tempo – l’amore tra lui e Amal Alamuddin è veramente giunto al capolinea? Per ora si tratta solo di supposizioni, anche se le foto parlano abbastanza chiaro. E già circolano le “stime” sul valore di quello che potrebbe essere il divorzio dell’anno: qualcosa come 500 milioni di dollari…

Leggi anche –> George Clooney omosessuale, tutta la verità: “Non posso negarlo”

Leggi anche –> George Clooney, nuove voci sul suo divorzio – VIDEO

EDS