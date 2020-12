Cuneo, pezzo di cornicione si stacca e colpisce una 30enne in testa

Una tragedia improvvisa avviene in strada a Cuneo. Da un palazzo si stacca una massa di cemento e ferro che colpisce in pieno una donna.

Un cornicione si stacca da un palazzo e precipita proprio su di una giovane. La ragazza, 30 anni, ha finito con l’essere centrata alla testa. La vicenda è accaduta in pieno centro a Cuneo nel corso della mattinata di venerdì 18 dicembre 2020. Il tutto è successo in modo repentino ed inaspettato.

A ferire in maniera molto grave la vittima di questo episodio un blocco molto pesante costituito da una massa di ferro e di cemento. La 30enne purtroppo è passata proprio quando il corpo è franato. I passanti hanno avvisato immediatamente il 118 ed il personale medico è accorso con urgenza. Adesso la donna è ricoverata in gravi condizioni in ospedale al ‘Santa Croce’ di Cuneo, dove è entrata in codice rosso.

Cuneo, i Vigili del Fuoco hanno transennato tutta l’area

Anche i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il luogo di questo incidente, assieme all’amministratore del palazzo. Le forze dell’ordine hanno interdetto il passaggio alle persone, transennando il perimetro dello stabile.

Oltre alla donna anche un’altra persona che era con lei è rimasta colpita. Nel suo caso però non ci sono state conseguenze importanti. Si tratta della madre della giovane ferita. Il pezzo di cornicione è precipitato in strada da una altezza di circa 15 metri.