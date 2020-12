Antonella Elia, perché ha lasciato Pietro Delle Piane: la verità

Antonella Elia ha svelato a Verissimo le ragioni che l’hanno portata a chiudere definitivamente con il fidanzato Pietro Delle Piane.

Antonella Elia è stata ospite nello studio di “Verissimo” dove ha raccontato a Silvia Toffanin, nella puntata che andrà in onda sabato 19 dicembre, le ragioni che l’hanno portata a lasciare il fidanzato Pietro Delle Piane.

L’opinionista del “Grande Fratello Vip” Antonella Elia ha svelato che la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane è finita per sempre. La soubrette ha spiegato che l’attore non ha superato la prova alla quale l’ha sottoposto dopo la fine dell’avventura che hanno condiviso a “Temptation Island“. Antonella ha spiegato a Silvia Toffanin di aver provato in tutti i modi a perdonare l’attore, ma ha compreso di non vedere più un futuro con lui. “Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili“, ha svelato amareggiata.

Antonella Elia riparte da sola, senza Pietro Delle Piane

Antonella Elia ha svelato che lei e l’ex fidanzato Pietro Delle Piane non possono funzionare come coppia: “Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me“. Poi la soubrette ha parlato delle frasi rivolte da Filippo Nardi a Maria Teresa Ruta.

La Elia si è detta disgustata delle affermazioni di Filippo Nardi: “Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile“, ha detto nello studio di Silvia Toffanin. Pietro Delle Piane è stato ospite a “Live Non è la D’Urso” ed ha confessato di sperare di riuscire a riconquistare la sua Antonella, ma non è riuscito nell’impresa. L’opinionista televisiva riparte da sola, a 57 anni, senza nessun uomo al suo fianco.