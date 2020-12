Antonella Elia e Pietro Delle Piane choc dalla D’Urso: arriva la polizia

By

Emergono dettagli shock nel rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane: litigano così ferocemente che arriva la polizia. Il racconto a Domenica Live.

Racconto shock nello show domenicale di Barbara D’Urso, Domenica Live: una testimone oculare parla dell’intervento della polizia durante un litigio furibondo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, perennemente in rottura, tra infiniti tira e molla.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il racconto shock

Da non molto tempo Antonella Elia aveva dichiarato la chiusura definitiva della storia con Pietro Delle Piane, dopo i numerosi avvicinamenti e allontanamenti continui, dalla partecipazione della coppia a Temptation Island in poi.

Nella puntata di oggi 6 dicembre di Domenica Live, Barbara D’Urso ha intervistato l’ex fidanzato della showgirl facendosi raccontare qualcosa sulla fine della loro storia d’amore. Delle Piane ha dichiarato di non rassegnarsi alla rottura con la fidanzata e di essere comunque sempre innamorato di lei. Dopo averlo fatto parlare, la conduttrice ha tirato fuori l’asso nella manica: un racconto shock da parte di una testimone oculare.

La persona in questione è una donna che sostiene di aver visto le forze dell’ordine intervenire nella casa di Antonella Elia, probabilmente dopo un feroce litigio proprio con Delle Piane. Incalzato dalla D’Urso, l’attore non ha negato il fatto, tuttavia lo ha fortemente ridimensionato provando a giustificare la presenza della polizia come casuale.

Barbara D’Urso non gli ha creduto, anche perché ha ammesso di aver verificato la veridicità della testimonianza insieme agli autori di Domenica Live e che la fonte pare sia attendibile. A questo punto Delle Piane ha provato a dare una spiegazione: “Gli Iphone quando prendono una forte botta vanno in SOS e arriva la polizia”. Le parole, però, non hanno avuto tanta presa sulla conduttrice, che ha aggiunto: “Comprendi che è particolare che due persone litigano e arrivi la polizia?“.

Messo con le spalle al muro, Pietro ha poi sostenuto che sia stata la Elia a scaldarsi e ad andare in escandescenza durante quel litigio ma nega che la presenza della polizia abbia qualcosa a che fare con l’accaduto. Si attendono risposte dalla diretta interessata, Antonella Elia e magari anche dalla testimone in questione…