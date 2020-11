Antonella Elia, la fine della storia d’amore: l’annuncio in diretta

Antonella Elia è tornata single: l’annuncio è arrivato durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, i motivi dell’addio

Novità in vista per quanto riguarda la vita privata di Antonella Elia. La showgirl italiana ha svelato in diretta nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip di essere single annunciando la fine della storia con Pietro Delle Piane. Nel suo ruolo da opinionista, affianco a Pupo, ha rivelato la verità al conduttore Alfonso Signorini, che è rimasto così sorpreso con lo stesso presentatore che l’ha definito un ‘annuncio pazzesco’. I due erano stati anche protagonisti in un’edizione di Temptation Island Vip proprio per cercare di trovare una soluzione ai tanti problemi presenti nella coppia.

Antonella Elia, i problemi di coppia

Dopo che la Elia aveva lasciata da sola il programma, i due erano tornati insieme per continuare la loro storia d’amore con Antonella che aveva dato un’altra opportunità a Delle Piane. La showigrl aveva, inoltre, svelato nei giorni scorsi che il suo ex stava per cambiare, ma alla fine ha dovuto dire definitivamente addio alla love story. Ora Antonella dovrà ripartire per cercare di dimenticare in fretta tutte le delusioni che ha dovuto affrontare in quest’ultimo periodo per trovare la sua dimensione giusta.