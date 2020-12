Senzatetto si abbassa i pantaloni davanti ai passanti, come finisce

Un senzatetto molesta le persone di passaggio che hanno la sventura di pararsi davanti a lui. L’uomo cala i calzoni più e più volte.

Un cittadino italiano attualmente senza fissa dimora ha seminato panico e scompiglio a Brescia. L’uomo, identificato come un 47enne originario di una località della provincia di Varese, risultava essere del tutto sotto gli effetti di una pesante assunzione di alcolici. Questo lo ha portato ad importunare gli altri passanti ed in diversi ne hanno segnalato la condotta molesta ai carabinieri.

Il senzatetto circolava liberamente senza essere dotato di una mascherina, alle ore 22:00. Oltre a violare le disposizioni anti contagio emanate da apposito Dpcm nelle scorse settimane, il clochard si era anche abbassato più volte i pantaloni davanti agli altri. Le forze dell’ordine sono intervenute sottoponendolo a fermo per diversi reati. Non solo quelli che fanno riferimento alla violazione di quanto disposto in materia di contrasto alla diffusione del virus, ma anche quelle che offendono la pubblica decenza.

Brescia, il senzatetto sanzionato con una maximulta

Gli atti osceni in luogo pubblico, l’ubriachezza molesta e l’avere trasgredito al coprifuoco ed all’obbligo di indossare la mascherina in luogo pubblico sono valse all’uomo una multa di 3800 euro in totale, dopo la sommatoria totale delle sanzioni effettuate a suo carico.

Soldi che naturalmente il senzatetto molesto non ha. Con tutta probabilità l’uomo è tornato in libertà e ci si augura che non dia più adito a comportamenti inconsulti come quelli compiuti.