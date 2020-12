Marito e moglie morti, trovati così in casa dopo diversi giorni

Marito e moglie morti dopo diverso tempo. Il caso è sottoposto ad una indagine e non si esclude nessuna pista riguardo a questa tragedia.

Una tragedia della solitudine è avvenuta a Roma, con marito e moglie morti da giorni. I loro corpi però sono stati ritrovati solamente nella giornata di ieri. Si tratta molto probabilmente di un omicidio suicidio, in base a quanto hanno potuto riscontrare gli inquirenti.

Un primo riscontro dato dal medico legale accorso sulla scena ha stabilito che il decesso della coppia risalirebbe ad almeno dieci giorni fa, intorno al 5-6 dicembre. In tutto questo tempo, nessuno si sarebbe accorto di marito e moglie morti. Ci ha pensato un loro congiunto, preoccupato perché non li sentiva da diverso tempo, a controllare se stessero bene. Entrambi non rispondevano alle sue telefonate. Una volta constatata la terribile verità, questa persona ha poi avvisato i carabinieri. La coppia si era vista togliere le due figlie piccole (rispettivamente di 7 anni e di pochi mesi, n.d.r.) dai servizi sociali in passato e sembra non intrattenesse alcun rapporto con i vicini di casa.

Marito e moglie morti, la coppia litigava spesso

L’uomo e la donna vivevano in uno stabile nel quale si trovano altre 150 famiglie all’incirca, alla Cecchignola. Lui era un ex carabiniere esonerato dal servizio. I Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire hanno dovuto buttare giù la porta della loro abitazione.

Sul conto dei due, i vicini hanno saputo dire solamente che li sentivano spesso litigare, nonostante la loro riservatezza ed il fatto che il marito stesse sempre vicino alla donna. Nelle prossime ore verrà svolto un esame autoptico che svelerà con tutta probabilità le cause della morte. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile, soprattutto in tempi di pandemia.