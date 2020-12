Fedez Fabio Volo, il cantante non ci sta: “Ho donato 100mila euro, e tu?”

C’è una polemica Fedez Fabio Volo dopo le critiche di quest’ultimo alle modalità del fare beneficenza del cantante. Il quale però risponde a tono.

Nelle scorse ore Fabio Volo ha apertamente criticato Fedez per la beneficenza fatta in questi giorni. Il rapper aveva girato in Lamborghini per le strade di Milano, scegliendo a caso cinque individui ai quali donare mille euro a testa. Lo scrittore e volto televisivo non ha apprezzato il fatto che il marito di Chiara Ferragni abbia fatto dei proclami pubblici in merito a queste sue buone azioni.

“La beneficenza si fa in silenzio, senza sbandierarla”, ha affermato Fabio Volo. Il quale ha anche contestato il fatto che quei 5mila euro siano frutto a loro volta di donazioni ricevute dai fans del cantante sul canale Twitch ufficiale di quest’ultimo. Ma a queste parole proprio Fedez ha replicato, svelando di avere devoluto ben 100mila euro “agli artisti che non lavorano. Non volevo dirlo ma mi costringi a farlo”. Tra l’altro quest’altra iniziativa in favore di chi fa parte del mondo dello spettacolo ed è in grande difficoltà per via degli effetti economici della pandemia era passata inosservata. Generando dispiacere nel cantante.

Fedez Fabio Volo, il cantante respinge ogni critica: “Io ho fatto il mio dovere”

Che però è deciso nel tenere alla lontana questa ennesima polemica sul proprio conto. “Non sono certo il duca di Windsor, sono solo un ragazzo di periferia che fa le cose a modo suo, in maniera poco elegante. Così come sono anche una persona che fa tutto in cattiva fede per avere pubblicità. Diamo per scontato questo. Una volta assodato che sono una m***a andiamo avanti”.

“Spero che Fabio Volo, che mi ha giustamente criticato, aderisca all’iniziativa”. Grazie all’operato suo e della moglie Chiara Ferragni, Fedez ha coinvolto tanti altri artisti, celebrità e marchi noti, racimolando ben 2 milioni di euro. Impossibile tenere la cosa nascosta.