Fedez, paura per il Suv che lo insegue in strada: va a finire così

Il cantante Fedez protagonista di un pedinamento ai suoi danni da parte di uno sconosciuto alla guida di un mezzo pesante.

Paura per Fedez. Il marito di Chiara Ferragni è stato costretto ad allertare con urgenza le forze dell’ordine nel mentre faceva ritorno a casa. In quel frangente il 31enne rapper milanese non disponeva della scorta della sua guardia del corpo. Si trovava da solo e proprio in tale circostanza si è accorto che un Suv lo pedinava.

Per circa 15 minuti il veicolo ha seguito in maniera distinta il percorso del cantante. I sospetti sul fatto di essere seguito sono diventati certezze visto il perdurare della presenza del grosso mezzo. La polizia, avvisata dall’artista, ha raggiunto il posto indicato svolgendo alcuni controlli. La vicenda risale a giovedì 3 dicembre 2020. Gli agenti a bordo di una volante arrivata in soccorso di Fedez hanno anche fermato l’unica persona a bordo del Suv losco.

Fedez, chi era la persona che lo stava pedinando

Si trattava di un giovane di 19 anni, il quale però ha respinto qualsiasi accusa nei suoi confronti. Ma i controlli svolti hanno portato all’emergere di un collegamento tra il padre di questi ed il rapper. L’uomo infatti avrebbe svolto delle ricerche inerenti i conti di alcune società con sede all’estero e sarebbe un investigatore privato. Lo stesso Fedez non avrebbe preso bene questo pedinamento ed avrebbe reagito picchiando sul finestrino della grossa auto. Non risulta esserci alcuna denuncia anche se la Questura pare abbia aperto una inchiesta in relazione a questo episodio.

