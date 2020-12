Sabrina Salerno sorride, ma la verità è un’altra: cos’è successo

Dietro al sorriso sempre raggiante e suadente di Sabrina Salerno c’è a volte dell’altro: ecco cosa scrive la cantante e showgirl su Instagram.

Sabrina Salerno è agli occhi di molti, e a ragione, la positività fatta persona. La nota cantante, showgirl e attrice italiana è amata e apprezzata per la sua inesauribile carica di energia, travolgente esuberanza e irresistibile sensualità. Eppure non tutto è come sembra. Dietro al suo sorriso – come quello che campeggia nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram – può esserci una giornata andata storta per motivi più o meno gravi. Ecco la confessione, che volendo può essere considerata una lezione di vita, della diretta interessata ai suoi fan e followers.

La “lezione” di Sabrina Salerno ai suoi fan

Rivolgendosi al suo affezionatissimo e fedelissimo pubblico virtuale dal suo profilo Instagram, Sabrina Salerno scrive: “Avete presente una giornata NO?? Sorrido comunque…”. A corredo dello stringato ma significativo messaggio una foto di lei che, per l’appunto, sorride sdraiata su un divano, con una luce particolare negli occhi che si riflette in una mise coloratissima, come a sottolineare il desiderio di allegria e ottimismo nonostante tutto.

Cos’è successo a Sabrina Salerno? Non è dato saperlo, almeno per il momento. Probabilmente si tratta solo di una giornata cominciata male e finita peggio, come ne capitano sicuramente più o meno spesso a tanti di noi, ma il punto non è questo: conta il messaggio che la Nostra, con la sua semplicità e leggerezza, ha voluto trasmettere a tutti i suoi seguaci (e non solo). Sorridi che ti passa, direbbe qualcuno…

