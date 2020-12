Sabrina Salerno superhot sotto l’albero: “Me lo prendo…”

Anche per Sabrina Salerno, come per moltissimi italiani, questa domenica è stata dedicata ai preparativi in vista del prossimo Natale. Ecco cosa scrive la Nostra su Instagram.

Il Natale quando arriva arriva, diceva un vecchio e felicissimo slogan pubblicitario. E Sabrina Salerno non vuole farsi trovare impreparata. Anche per lei, come per moltissimi italiani, questa domenica di metà dicembre 2020 è stata dedicata ai preparativi in vista del prossimo Natale. Vediamo insieme cosa ha scritto la popolare cantante, showgirl e attrice italiana sulla sua cliccatissima pagina Instagram.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il Natale bollente di Sabrina Salerno

“Taking my time…🌲” si legge nel telegrafico commento lasciato da Sabrina Salerno nel suo ultimo post su Instagram. Tradotto: “Mi prendo il mio tempo”. Ma a catturare l’attenzione dei fan e follower (specie quelli di sesso maschile) è la foto che accompagna il messaggio: la Nostra si mostra più sensuale e prorompente (e scollata) che mai, con buona pace del tempo che passa, davanti a un romantico albero di Natale addobbato e illuminato.

Leggi anche –> Sabrina Salerno confessa: L’ho sempre fatto il sabato sera, da quando ho 17 anni

Leggi anche –> Sabrina Salerno supersexy su Instagram: non vede l’ora di…

Leggi anche –> Sabrina Salerno, c’è un intruso nel suo letto: la foto sui social

Il contatore di like, condivisioni e commenti è subito schizzato alle stelle. “Questa foto è luminosa stupenda il colore dei tuoi capelli e fantastico. buona serata e relax. Sei meravigliosa 👍💋” scrive un ammirato utente. Un altri gli fa eco: “Sei sempre la più bella”. Un altro ancora: “Sei sempre bellissima Sabrina nonostante gli anni”. E così via, di complimento in complimento. E questo è solo l’inizio perché, parafrasando un altro fortunato slogan, a Natale si può dare di più…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

EDS