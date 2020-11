Sabrina Salerno supersexy su Instagram: non vede l’ora di…

Una Sabrina Salerno in bikini più sensuale che mai chiede al suo pubblico virtuale: “Quanto manca alla fine dell’anno?”.

Sabrina Salerno non delude mai. L’intramontabile showgirl si mostra in bikini supersexy su Instagram e domanda, nel commento che accompagna la foto: “Quanto manca alla fine dell’anno?”. Un’immagine bollente, sicuramente utile ad alzare un po’ la temperatura ora che si sta andando incontro all’inverno. Evidentemente anche lei, come moltissimi italiani, non vede l’ora di lasciarsi alle spalle questo difficilissimo e controverso 2020. Ma nell’attesa i fanti follower hanno di che rallegrarsi con le curve del suo “lato A”…

La fervida attesa di Sabrina Salerno

Trai tanti commenti alla foto hot di Sabrina Salerno c’è anche quello della collega Laura Cremaschi che la definisce “pazzesca”. Altri scrivono: “In privato mi dirai il segreto dell’eterna bellezza 😂😘”, “E le 90-2000,2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070 mute ❤️🌹”. Ma c’è anche chi prova a riderci su: “Se si guarda la foto si sbagliano i conti”. E così via, di complimento in complimento.

Certo è che Sabrina Salerno porta meravigliosamente i suoi 52 anni; anzi, forse oggi è ancor più bella di quanto non fosse da giovane. Seguitissima su Instagram (e non solo), è un vero e proprio emblema di femminilità e sensualità al quale è davvero difficile resistere. Qualunque cosa accada, c’è da scommettere che anche nel 2021 continuerà a far sognare i suoi fan e follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

EDS