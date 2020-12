Uomini e Donne, dove dormono i corteggiatori e i tronisti?

By

Dove si trovano gli alloggi che ospitano i protagonisti di Uomini e Donne?

Fioccano anticipazioni, curiosità e gossip sui protagonisti del Trono Over e Classico di Uomini e Donne. Ma in molti si chiedono dove alloggino i partecipanti del dating show di Maria De Filippi quando sono a Roma.

Se nelle scorse puntate siamo rimasti tutti incollati allo schermo per Gemma e la sua performance con Flashdance, il vino dei Castelli Romani e soprattutto la curiosità di sapere come vanno le cose di Maurizio, non abbiamo fatto a meno di notare qualcosa.

Spesso, soprattutto gli uomini e le donne del Trono Over, parlano infatti di incontri in albergo o si fanno domande tipo: “Dove ti ha messo a dormire la redazione”. Questo ci fa ovviamente capire che i protagonisti di Uomini e Donne, quando arrivano a Roma per registrare le puntate, vengono ospitati in strutture convenzionate. Ma dove si trovano?

Gli alberghi convenzionati con Uomini e Donne a Roma

La domanda sembra facile, ma in realtà la riservatezza del team di Maria De Filippi è straordinaria. Quindi sappiamo che, molto probabilmente, gli alberghi si trovano nei dintorni degli studi Mediaset dove si girano le puntate. Quindi, in area Roma Tiburtina, ma non sappiamo di più.

Le strutture alberghiere convenzionate con Uomini e Donne alloggiano quindi i partecipanti dei vari troni di Maria De Filippi che possono quindi trascorrere la notte prima e probabilmente dopo la notte dopo la registrazione comodamente vicini agli studi.

La casa di Gemma

Quest’anno discorso diverso invece per Gemma Galgani. La dama di Torino, protagonista indiscussa del Trono Over, pare infatti che già da marzo si sia trasferita a Roma in un appartamento messo a disposizione dalla redazione di Uomini e Donne.

Signora di grande classe ed eleganza, sicuramente contribuirà in qualche modo alle spese, oppure pagherà proprio l’affitto, ma ciò che conta è che questo trasferimento era nato durante il lockdown per permettere a Gemma di vivere l’esperienza del format del corteggiamento “a parole” di Uomini e Donne in pieno lockdown.